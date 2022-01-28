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7:10, 28 января 2022 года Орловские дорожные инспекторы помогли роженице добраться до врачей В день выписки полицейские встретились с женщиной и её супругом. У молодой семьи появилась девочка.





Орловские сотрудники ДПС Павел Абакумов и Александр Ерофеев помогли экстренно доставить роженицу до врачей. Полицейские несли патруль на автодороге М-2 «Крым» и обратили внимание, когда к ним подъехала «Лада». Водитель попросил инспекторов помочь доставить его жену до медиков. Женщину пересадили в служебный автомобиль и с включёнными спецсигналами довезли до областного перинатального центра.



У молодой семьи появилась девочка. В день выписки полицейские навестили молодую мать и подарили детское автокресло, – сообщает региональное УМВД.



Фото и видео пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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