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6:13, 28 января 2022 года Получить налоговый вычет в упрощённом порядке можно со 2 квартала 2022 года Теперь не понадобится предоставление формы 3-НДФЛ.





В 2022 году имущественный и инвестиционный налоговый вычет можно получить в упрощённом порядке без представления налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ) и документов, подтверждающих право на вычет.



Данные вычеты предоставляется только при поступлении сведений от банков и наличии «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».



За счёт информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяцев вместо 4).



В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:



• инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);

• имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (ст. 220 НК РФ).



Кроме того, Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ в статью 220 НК РФ внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов также можно получить в упрощённом порядке.



Данные порядок применяется с 2022 года и распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.



Однако для проведения соответствующих расчётов налоговый орган должен располагать сведениями о доходах налогоплательщика. Согласно действующему законодательству Российской Федерации срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год - 01.03.2022.



Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов и их направление в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» будет осуществляться не ранее указанной даты.



Поэтому, до появления предзаполненного заявления в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» не требуется осуществлять каких-либо действий.



Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощённом порядке следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключён договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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