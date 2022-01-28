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Главная » Новости

6:13, 28 января 2022 года

Получить налоговый вычет в упрощённом порядке можно со 2 квартала 2022 года

Теперь не понадобится предоставление формы 3-НДФЛ.


В 2022 году имущественный и инвестиционный налоговый вычет можно получить в упрощённом порядке без представления налоговой декларации (по форме 3-НДФЛ) и документов, подтверждающих право на вычет.

Данные вычеты предоставляется только при поступлении сведений от банков и наличии «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц».

За счёт информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет срок проведения проверки и возврата налога сокращен более чем в 2 раза (1,5 месяцев вместо 4).

В упрощенном порядке можно получить следующие налоговые вычеты по НДФЛ:

• инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);
• имущественные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке (ст. 220 НК РФ).

Кроме того, Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ в статью 220 НК РФ внесены изменения, согласно которым неиспользованный остаток имущественных налоговых вычетов по расходам на приобретение жилья и (или) уплату процентов также можно получить в упрощённом порядке.

Данные порядок применяется с 2022 года и распространяется на вычеты, право на получение которых возникло с 2020 года, полученные частично в 2021 году.

Однако для проведения соответствующих расчётов налоговый орган должен располагать сведениями о доходах налогоплательщика. Согласно действующему законодательству Российской Федерации срок представления налоговыми агентами сведений о доходах физических лиц за 2021 год - 01.03.2022.

Таким образом, формирование предзаполненных заявлений на получение имущественных и инвестиционных налоговых вычетов и их направление в «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» будет осуществляться не ранее указанной даты.

Поэтому, до появления предзаполненного заявления в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» не требуется осуществлять каких-либо действий.

Для уточнения возможности получения налоговых вычетов в упрощённом порядке следует обратиться к налоговому агенту (банку), с которым заключён договор по приобретению имущества или договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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