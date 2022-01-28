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10:00, 28 января 2022 года В Орле подрядчик по ремонту ул. Октябрьской вернул городу около 6 миллионов рублей Это не вся сумма взысканий, выставленная ООО «ГазРесурс».





Фирма «ГазРесурс», выполнявшая благоустройство ул. Октябрьской в Орле, вернула в бюджет города порядка 6 миллионов рублей. По причине невысокого качества работы не приняты 87 бортовых камней, а также 57 смотровых и 22 колодцев и 22 решёток дождеприёмных колодцев, частично – тротуарная плитка, в том числе пандусы для маломобильных групп населения. Также обнаружилось отсутствие необходимости в установке 427 бортовых камней, – сообщили в мэрии.



Сумму этих материалов – 4,4 миллиона рублей – компания вернула обратно. Еще 2,5 миллиона выставлено подрядчику в качестве пени. И это не окончательная сумма штрафа – в ней пока не учтены 10 дней просрочки.





Артём Ежаков





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