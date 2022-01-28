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10:45, 28 января 2022 года В Орловской области циркулируют штаммы «Омикрон» и «Дельта» «Омикрон» встречается инфекционистам несколько чаще.





В 52,6% проб, отобранных у орловцев на второй календарной неделе, найдет вариант COVID-19 «Омикрон». В 47,4% образцов присутствовал штамм «Дельта».



Заражение «Омикроном» происходило в общественных местах и в домашних очагах, что свидетельствует об активном распространении штамма по региону. В данный момент он выявлен у жителей г. Орла, а также Орловского, Мценского, Залегощенского, Колпнянского и Сосковского районов, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков





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