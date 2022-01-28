Главная » Новости



17:15, 28 января 2022 года Сожитель трижды своровал золотые украшения амчанки Все эпизоды произошли в течение декабря.





В Мценском районе установили подозреваемого в краже золотых украшений стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Потерпевшая обнаружила пропажу, заглянув в шкатулку, но так как до этого она проверяла ее довольно давно, сказать, когда именно пропали ювелирные изделия, не смогла.



Выяснилось, что в декабре амчанка рассталась с сожителем. Правоохранители отработали этот след и установили его местонахождение, а также ломбард, куда были сданы украшения. Мужчина сознался в содеянном – в течение декабря он трижды забирал часть золота из шкатулки и продавал. За все он выручил около 100 тысяч рублей.



Фигурант будет дожидаться суда под подпиской о невыезде, – заявили в областном УМВД.





Артём Ежаков





Новости СМИ2