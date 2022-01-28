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Главная » Новости

11:41, 28 января 2022 года

Единую систему диспетчеризации скорой помощи Орловской области могут ввести уже на следующей неделе

Это позволит задействовать свободные бригады медиков из соседних районов.


Единую диспетчерскую службу скорой помощи в Орловской области могут запустить уже на следующей неделе. В этом случае к пациенту, находящемуся в одном районе, могут приехать свободные медики из другого. О создании такой системы заговорили после ситуации со смертью женщины в Хотынецком районе, которая скончалась до приезда врачебной бригады.
Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Мы сейчас завершаем, и, я думаю, на следующей неделе запустим систему диспетчеризации скорой помощи на всей территории области. Тогда мы сможем задействовать те бригады, которые находятся рядом и свободны. Если сегодня нельзя отправить медиков в другой район, то теперь такая возможность появится».
Также в области работают над усилением бригад СМП. Сейчас нормативами предусмотрена одна карета на 10 тысяч населения.



Артём Ежаков


 
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