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11:41, 28 января 2022 года Единую систему диспетчеризации скорой помощи Орловской области могут ввести уже на следующей неделе Это позволит задействовать свободные бригады медиков из соседних районов.





Единую диспетчерскую службу скорой помощи в Орловской области могут запустить уже на следующей неделе. В этом случае к пациенту, находящемуся в одном районе, могут приехать свободные медики из другого. О создании такой системы заговорили после ситуации со смертью женщины в Хотынецком районе, которая скончалась до приезда врачебной бригады.

Станислав Шувалов, глава департамента здравоохранения Орловской области: «Мы сейчас завершаем, и, я думаю, на следующей неделе запустим систему диспетчеризации скорой помощи на всей территории области. Тогда мы сможем задействовать те бригады, которые находятся рядом и свободны. Если сегодня нельзя отправить медиков в другой район, то теперь такая возможность появится». Также в области работают над усилением бригад СМП. Сейчас нормативами предусмотрена одна карета на 10 тысяч населения.







Артём Ежаков





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