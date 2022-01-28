Главная » Новости



12:45, 28 января 2022 года В Орловской области временно невозможно расторгнуть брак Также в территориальных органах ЗАГС приостановлены процедуры установления отцовства, смены имени, усыновления или удочерения.





С 27 января и до улучшения эпидобстановки в структурных подразделениях управления ЗАГС Орловской области временно приостановлена регистрация расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, усыновления или удочерения.



Осуществляется только государственная регистрация рождения, смерти, заключения брака, выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.





Артём Ежаков





Новости СМИ2