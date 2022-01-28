В Орловской области временно невозможно расторгнуть брак

|
|
|Главная » Новости
12:45, 28 января 2022 года
В Орловской области временно невозможно расторгнуть бракТакже в территориальных органах ЗАГС приостановлены процедуры установления отцовства, смены имени, усыновления или удочерения.
С 27 января и до улучшения эпидобстановки в структурных подразделениях управления ЗАГС Орловской области временно приостановлена регистрация расторжения брака, установления отцовства, перемены имени, усыновления или удочерения.
Осуществляется только государственная регистрация рождения, смерти, заключения брака, выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Артём Ежаков