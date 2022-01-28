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16:00, 28 января 2022 года 444 орловца накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализирован 131 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 444 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 76 221). Госпитализирован 131 пациент.



Накануне выписано 85 орловцев (всего – 68 348), умерло 3 человека – 1 611 всего.



Коллективный иммунитет составляет 84,4%.





Артём Ежаков





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