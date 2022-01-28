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12:10, 28 января 2022 года Поликлиника Орловского противотуберкулёзного диспансера продолжает работу в плановом режиме Это медучреждение особого профиля. Выявлять туберкулёзную инфекцию необходимо своевременно. О работе противотуберкулёзного диспансера рассказала главный врач Елена Кирьянова.





Какова ситуация с ковидом у вас в диспансере, и выросла ли госпитализация на фоне волны «омикрона»? - У нас обстановка пока стабильная. Несмотря на общий рост коронавирусной инфекции в целом в регионе, количество случаев госпитализации у нас не увеличилось, даже немного уменьшилось. У нас сейчас развёрнуто 80 коек, а заполнено 60, 20 коек пока свободно. Какова клиника у поступающих пациентов? И как вы думаете, это «дельта» или уже «омикрон»? - Это уже «омикрон», хотя встречаются и «дельта»-штамм. Но клиника у «омикрона» более лёгкая. Его особенность в том, что он не так тропен к лёгочной ткани, то есть тяжёлых пневмоний при нём мы пока не видим. Есть лёгкие случаи, средней тяжести или с небольшим поражением лёгочной ткани. А как туберкулез вёл себя всё это ковидное время? - Ситуация по туберкулезу сейчас стабильная. Заболеваемость практически на уровне 2020 года. Мы не видим тяжёлых случаев туберкулёза. Хотя в 2021 году у нас заболело немного больше детей. Заболело четыре ребёнка, было - два, и два подростка заболели. Это не очень большие цифры, если сравнивать с другими территориями России, но, тем не менее, немного повышенная заболеваемость среди детского населения. Были ли случаи «туберкулез плюс ковид», и как они протекали? - Да, были случаи. У нас в прошлом году порядка 30 пациентов имели сочетанную патологию «туберкулёз плюс коронавирусная инфекция», течение - не тяжёлое. Но с туберкулёзом нельзя расслабляться. Учитывая особенности коронавирусной инфекции, снижение иммунитета у населения, поражение лёгочной ткани за предыдущие волны, мы предполагаем, что возможен рост туберкулёза в дальнейшем, поэтому ранее выявление имеет сейчас первостепенное значение. Я бы хотела обратить внимание на диспансеризацию пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. В рамках этой диспансеризации медики будут особое внимание уделять и диагностике туберкулёза. На фоне туберкулеза и ковида были какие-то хорошие новости? - Да, несмотря на коронавирусную инфекцию, мы стараемся развиваться, участвовать во всевозможных конкурсах, и в 2021 году мы приняли участие в конкурсе «Бережливая инициатива», который был организован правительством Орловской области в рамках проекта «Эффективный регион» совместно с госкорпорацией «Росатом» и Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество». Мы стали победителями конкурса и нам был выделен грант порядка 6 миллионов рублей на всевозможные мероприятия в рамках данного проекта. Наш проект назывался «Оптимизация работы регистратуры и повышение качества медицинских услуг». Прежде всего мы разделили патоки пациентов. Мы выделили в отдельные потоки температурящих пациентов, платные услуги, пациентов, обратившихся первично, и пациентов, обратившихся повторно. Много внимания было уделено переходу на электронную документацию - оформление электронной амбулаторной карты, электронная запись на приём. Мы организовали работу колл-центра. Был разработан проект по навигации, чтобы пациентам было комфортно в поликлинике. Изменился ли режим работы поликлиники на фоне вспышки «омикрона»? - Наша поликлиника работает пока в плановом порядке. Мы не прекратили свою работу, потому что диагностика туберкулёза это вопрос очень важный, это инфекция, и наша задача - своевременное выявление. Поэтому работаем в прежнем режиме: ведём консультативную помощь, принимаем, обследуем пациентов.





Елена Литинская





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