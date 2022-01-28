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12:23, 28 января 2022 года Андрей Клычков рассказал о датах выхода орловских школ с дистанта Глава региона напомнил, что в учебных учреждениях предусмотрена возможность перехода на недельное удаленное обучение в случае ухудшения эпидобстановки.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о сроках выхода образовательных учреждений региона с дистанта. Глава региона напомнил, что в учебных учреждениях предусмотрена возможность перехода на недельное удаленное обучение в случае ухудшения эпидобстановки. Даты выхода школ на очный формат занятий выглядит так:



1. Орел – 7 февраля;



2. Дмитровский, Кромской и Мценский районы, город Мценск, а также Красниковская ООШ Знаменского района, Здоровецкая СОШ и Орловская СОШ Ливенского района, Малоархангельский район Совхозная СОШ, СОШ № 1 и № 2 поселка Нарышкино начинают обучение в традиционном формате – 31 января;



3. Все школы Орловского муниципального округа выйдут с дистанта – 31 января;



4. Школа № 3 и гимназия г. Болхова, Глазуновская СОШ, Змиевский лицей, Змиевская и Богодуховская школы Свердловского района, Богдановская СОШ Урицкого района, 8 школ Малоархангельского района – 1 февраля;



5. Школа № 2 и Струковская ООШ Болховского района, школа № 2 города Ливны, Быстринская ООШ Должанского района, Здоровецкая и Орловская школы Ливенского района, Троснянская СОШ, Залегощенская СОШ № 2, Ломовецкая СОШ Залегощенского района – 2 февраля;



6. Школа № 4 города Ливны, Ржанопольская ООШ Залегощенского района, Сосковская СОШ, Больше-Сотниковская школа Урицкого района, Хвощевская СОШ Ливенского района – 3 февраля;



7. Гнездиловская СОШ Болховского района, Моховская, Березовская и Сетушинская школы Залегощенского района – 4 февраля;



8. Гимназия города Ливны, Краснозоренская СОШ – 5 февраля,



9. Хотынецкая СОШ – 8 февраля.





Артём Ежаков





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