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13:00, 28 января 2022 года

Орловщина готовится к возможному паводку

С 10 по 20 февраля в районах области пройдут смотры готовности всех служб, задействованных при возможном паводке.


Специалисты отмечают, что вероятность паводка в Орловской области больше, чем в прошлом году, потому что январь оказался достаточно снежным. О необходимом взаимодействии всех структур, об оперативном обмене информацией и реагировании говорили на совещании с главами муниципальных образований.
 
Вадим Соколов, первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области«Самая главная задача - подготовка всех сил и средств, отработка оперативного взаимодействия служб и ведомств, чтобы половодье не стало для всех неожиданностью. Все это с учётом опыта и практики прошлых лет необходимо делать уже сейчас».
 
В настоящее время паводковая ситуация такова: высота снежного покрова от 21 до 38 см, при норме 15-22 см. Общий запас воды в снеге в два раза нормы. А вот глубина промерзания почвы значительно ниже.
 
Бороться с паводком и последствиями готовы больше 3 тысяч человек и почти тысяча единиц техники. На эти цели выделено 65 млн рублей. Подготовлены материалы из резерва ещё на 165 млн рублей. 
 
Могут быть развернуты 56 пунктов временного размещения, рассчитанные на 11,5 тысяч человек. 
 
В зону затопления может попасть 32 населённых пункта, где расположено 2 180 жилых домов, 21 низководный мост и 17 социально-значимых объектов.
 
3 марта проведут комплексную проверку систем оповещения населения области.



Татьяна Напольских


 
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