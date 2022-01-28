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14:40, 28 января 2022 года В 2023 году в Орле планируется начать стройку нового здания поликлиники № 1 Об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов.





В 2023 году в Орле планируется начать строительство нового здания поликлиники № 1. Об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов, его слова приводит портал регионального правительства.

«В текущем году мы должны определиться с земельным участком, разработать проектно-сметную документацию, провести все необходимые процедуры для того, чтобы в начале 2023 года начать само строительство», – заявил Шувалов.





Артём Ежаков





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