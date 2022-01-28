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14:00, 28 января 2022 года В орловском доме нашли приют 200 Дедов Морозов Орловчанка Ольга Мананникова несколько лет назад начала собирать удивительную коллекцию, которая одновременно и возвращает в детство, и продлевает самый прекрасный праздник на весь год. Корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич побывала у неё в гостях.





Как это ни удивительно, но десятки Дедов Морозов из разных стран собрались у нас в Орле, в доме Ольги Мананниковой. У каждого из них своя биография и своя история. Как отмечает коллекционер, этот персонаж объединяет весь мир. Коллекция дедушек начала собираться постепенно четыре года назад. Ольга выискивает интересные экземпляры по всей стране и миру. Случается, люди сами ей пишут и предлагают приютить Деда Мороза. Коллекция насчитывает 200 кукол разных размеров. При таком масштабе им потребовалась благоустройство и отдельная комната. А Ольге пришлось досконально разбираться в биографии и национальных особенностях каждого. Так белорусского Деда Мороза называют Зюзя, татарского - Кыш Бабай. Кстати, и хобби в разных странах у Деда Мороза – разные. Шведский - любит ловить рыбу, китайский - играть на музыкальных инструментах. Особая тема и их одежда, которая тоже отличает дедушек друг от друга. Ольга Мананникова, коллекционер: «Если у Деда Мороза есть пряжка, то это Санта-Клаус. У наших Дедов Морозов только пояса». Но больше всего Ольге нравятся их лица. Именно из-за эмоциональной мимики они и получают вид на жительство у неё дома. Есть среди постояльцев и любимчики, и несколько самых уважаемых. Один из фаворитов - итальянский. Новогодняя сказка в доме Ольги присутствует везде: на кухне, в столовой, в коридоре, и на втором этаже. Везде живут Деды Морозы в той или иной ипостаси - в подушках, игрушках, столовой посуде. У них очень ответственная задача - создавать настроение, когда вся большая семья Ольги собирается вместе на Новый Год, а также - исполнять желания хозяйки и творить чудеса в отдельно взятом доме. Ольга Мананникова, коллекционер: «Самая большое чудо, что здорова моя мама, Ей 93 года. Когда после критических каких-то моментов ей становится легче, она просит отвести её к Дедам Морозам». Так и живут они, каждый - на своем месте, очень дружно. Чего и нам желают, несмотря ни болезни, погоду, разногласия и жизненные сложности.





Эва Стасюлевич





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