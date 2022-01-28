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14:20, 28 января 2022 года

Представители орловских СМИ приняли участие в турнире по стрельбе «Открытая Росгвардия»

Многие впервые держали оружие в руках. Чей прицел оказался самым точным, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова.


Турнир по стрельбе, в котором принимают участие представители орловских СМИ, управление Росгвардии проводит в четвёртый раз. Эти соревнования позволяют проверить не только способность метко стрелять из пистолета, но и оценить уровень собственного спокойствия и умения настроиться на нужный лад. 
 
16 представителей СМИ стреляли из пистолетов с дистанции 10 метров. Большинство девушек делали это впервые. Нашёлся также и один представитель сильного пола, который до этого оружие в руках не держал. Однако результат Егора Глазкова поразил всех. На его счету пять пробных и пять контрольных выстрелов: все - в десятку. В итоге – золото турнира. Серебро и бронза достались сотрудникам телеканала «Первый областной». 
 
Коллектив ГТРК «Орёл» представлял шеф-редактор «Радио России. Орёл» Максим Шилов. В турнире он участвовал в третий раз, но сегодня удачу за хвост не поймал. Впрочем, куда важнее для журналистов, чтобы их главное оружие – слово - долетало точно в цель.



Юлия Сабельникова


 
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