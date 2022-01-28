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Главная » Новости

14:30, 28 января 2022 года

Народный фронт в Орловской области провёл мониторинг цен на ПЦР-тестирование

Речь идет о тестах, которые делают в частных лабораториях.


В Орловской области стоимость ПЦР-тестирования в отдельных лабораториях на сегодняшний день - около двух тысяч рублей. Это чуть ниже общероссийского показателя. Проведённый ранее мониторинг общественников по всей стране показал, что стоимость за проведение ПЦР-тестирования в отдельных регионах достигает свыше 2,5 тыс. рублей. 
 
21 января Народный фронт запустил мониторинг доступности медицинской помощи для амбулаторных пациентов с COVID-19. В опросе был размещен раздел, в котором люди отвечали о стоимости ПЦР-тестирования. Оказалось, что в Орле и области она варьируется от полутора до двух с половиной тысяч рублей. Это зависит от компании и времени готовности теста. 
 
Так, в большинстве лабораторий за проведение ПЦР-теста в течение 24 часов необходимо заплатить приблизительно 1400-1500 рублей. Для того чтобы узнать результат тестирования на COVID-19 в течение 12 часов, необходимо заплатить за данную услугу от 1900 рублей и выше. 

Ранее сообщалось, что обоснованность ценообразования ПЦР-тестов в регионе изучает УФАС. Проверка проводится во всех субъектах страны по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.



Татьяна Напольских


 
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