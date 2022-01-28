Городской совет Орла не стал поднимать тариф на содержание жилья

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15:00, 28 января 2022 года
Городской совет Орла не стал поднимать тариф на содержание жильяТакое решение было принято на сегодняшней депутатской сессии.
В городском совете Орла принято решение не поднимать размер платы за содержание жилья. Напомним, что на прошлой неделе депутаты профильного комитета одобрили предложенный мэрией тариф в размере 15,92 руб. за квадратный метр, что на 9,9% больше действующей цифры. Большинством голосов депутаты оставили прежний размер платы.
Артём Ежаков