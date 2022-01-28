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16:30, 28 января 2022 года Участок Карачевского шоссе в Орле сделают по новой технологии При ремонте отрезка дороги от ул. Комсомольской до ул. Мостовой вновь используют метод холодной регенерации, впервые примененный в ходе благоустройства Маслозаводского переулка.





Участок Карачевского шоссе от ул. Комсомольской до ул. Мостовой будет отремонтирован с использованием метода холодной регенерации – добавят «подушку» из старого асфальта, щебня и битума под свежие слои дороги. Такая технология позволяет заменить разрушенный материал изношенной и дефектной дорожной «одежды» на новое покрытие без применения новых материалов. При должном уходе обновленная дорога прослужит 10 лет. К ремонту приступят уже в феврале, срок выполнения – до 31 июля.



Впервые в Орле такой метод применили для ремонта переулка Маслозаводского, – напомнили в мэрии.





Артём Ежаков





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