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15:51, 28 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сколько стоит ПЦР-тест в нашем регионе? Активисты Народного фронта провели опрос.



- Работа мобильных пунктов вакцинации приостановлена. С сегодняшнего дня медики вернулись в поликлиники.



- Орловцам в помощь. Эксперты рассказали, как отличить финансовую пирамиду и защититься навязчивого маркетинга.



- Сменили микрофоны и планшеты на оружие. Журналисты орловских СМИ проверили, кто из них попадает в цель с первого раза.



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