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16:00, 28 января 2022 года Нового фигуранта в деле о хищениях с орловских мостов отправили под домашний арест Речь идет о главе белгородской подрядной фирмы «Системстрой» Евгении Злуникине.





Советский районный суд на 1 месяц и 1 сутки отправил под домашний арест гендиректора белгородской подрядной фирмы «Системстрой» Евгения Злуникина. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Органом предварительного расследования бизнесмен подозревается в причастности к растрате 179,9 миллиона рублей, выделенных в качестве аванса на ремонт Красного моста в Орле. Также Злуникин проходит подозреваемым по аналогичной статье в отношении моста Дружбы. Судя по всему, фирма, возглавляемая Злуникиным, работала на переправах по договорам субподряда.





Артём Ежаков





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