Главная » Новости



17:31, 28 января 2022 года Юный орловец готовится к гонкам на багги Корреспондент ГТРК «Орёл» Юлия Сабельникова узнала, что это за машина, и познакомилась с её пилотом.





Гараж - сакральное место для Алексея Бабнюхова. В свободное от работы время он меняет форму офицера Росгвардии на видавший виды свитер и часами занимается машинами. Своего рода мужская медитация. С детства на «ты» с техникой, водит легковушку и мотоцикл. Но главное детское желание - стать автогонщиком - не сбылось.



Мечта отца сбылась у сына. В одиннадцать лет Савелий попал на соревнования по автоспорту как зритель. С тех пор «заболел» гонками.



Савелий Бабнюхов, житель Орловского района: «Самая первая гонка была в мой день рождения. Я занял третье место, без переднего колеса пришёл, потому что подбили. В последующих соревнованиях второе и третье место - уже не проблема».

Карта соревнований - внушительная для юниора: Курск, Тверь, Смоленск и другие города. Сейчас не сезон, поэтому багги - небольшая гоночная машина - зимует в гараже. Заводов по производству - по пальцам пересчитать. Чаще всего собирают вручную. Каждая - уникальна.



Авторство одной из машин принадлежит орловскому автогонщику Максиму Чумичеву. Двигатель - от «Оки», другие запчасти - от автомобиля ВАЗ. Не машина, а «винегрет» из кусков железа. Зато в целом выглядит симпатично и ездит быстро: разгоняется до 80 километров в час.



Автомобильные права для управления багги не нужны, поскольку на нём запрещено ездить по дорогам общего пользования. Зато по гоночным трассам - сколько угодно. Как раз в эти выходные у Савелия Бабнюхова соревнования в Тверской области.





Юлия Сабельникова





Новости СМИ2