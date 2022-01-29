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9:32, 29 января 2022 года

Гендер не указ

Женщины наравне с мужчинами играют в футбол, занимаются боксом и борьбой, пробуют себя в тяжёлой атлетике и армрестлинге. С самыми сильными орловчанками познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Анастасия Дорохова.


30 января 1921 года в Англии запретили женский футбол. Мотивация – вид спорта не подходит прекрасной половине человечества. Но на самом деле, мужчины просто завидовали. Женский футбол в то время пользовался огромной популярностью. А что же сейчас? Есть ли какие-то ограничения в женском спорте?

Орловчанка Анастасия Фасхутдинова – пример для юного поколения кикбоксеров. Молодая, но опытная спортсменка с лёгкостью заменит тренера на разминке. После девушка и сама включается в основную часть тренировки. Повышать мастерство нужно постоянно. В 2021 году Анастасия Фасхутдинова не раз поднималась на первую ступень пьедестала. Кикбоксинг – основной, но не единственный вид спорта в её арсенале. В этом году планируется расширение списка. Нагрузки станет только больше.

В кикбоксинг Анастасия пришла по стопам родителей. Виды спорта на женские и мужские не делит.

Анастасия Фасхутдинова, победитель Первенства России по кикбоксингу (2021 г): «Сейчас такое время, когда не стыдно заниматься девушкам единоборствами. Наоборот, восхваляется то, что девушка пошла заниматься такими видами. Считаю, что нужно приходить на такие виды как самооборона, это пригодится и в жизни».

Штангистка Валерия Грибанова также идёт к достижению новых спортивных высот. А начиналось всё просто – в 16 лет девушка захотела привести себя в форму. В тяжёлой атлетике привлекла техника и красота движений. Приехала в Орёл из Брянска учиться и продолжила жить вместе со спортом. Разницы между юношами и девушками в спорте не видит.

Валерия Грибанова, мастер спорта России по тяжелой атлетике: «Девушки тоже сильные. Они могут многое».

Сейчас Валерия Грибанова – мастер спорта, готовится представлять Орловскую область на Кубке России. Национальный турнир должен пройти в начале февраля в Орле. Задача на турнир одна – работать по своим возможностям. Валерия уверена – она правильно выбрала вид спорта.

Валерия Грибанова, мастер спорта России по тяжелой атлетике: «Это просто стереотип, что тяжести женщинам нельзя. А как без тяжестей? Сейчас любой вид спорта - это штанга. Поэтому, занимайтесь чем хотите!»

В мире спорта есть также возможность мужчинам и женщинам сыграть на одной площадке. Долгое время команда Орловского государственного университета представляла Россию на международных соревнованиях по корфболу.

Елена Казачкова, экс-член сборной России по корфболу: «Во время игр у нас иногда возникало недопонимание. Мальчишки не всегда понимали нашу логику. Когда им казалось, что надо пас дать в одну сторону, мы давали в другую. Были ссоры, но они быстро проходили».

Сейчас жёстких запретов для женщин заниматься тем или иным видом спорта нет. Нагрузки у спортсменов идентичны, в некоторых видах зачёты ведутся и без разделения по гендерному признаку. Самое главное – найти в занятиях спортом смысл. А какой он будет лично для тебя – совсем неважно.


Анастасия Дорохова


 
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