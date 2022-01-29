Главная » Новости



6:49, 29 января 2022 года В Орле сохранили пункт вакцинации в железнодорожной больнице Как и прежде, получить прививку там можно в будни с 10:00 до 14:00. В выходные без записи на укол принимают все городские поликлиники.





В Орле временно свернута работа мобильных прививочных пунктов. Кабинет вакцинации в железнодорожной больнице сохранился. Прививку там можно получить с 10:00 до 14:00 в будние дни. Адрес: ул. 3-я Курская, д. 56, 2 этаж, каб. 29. Запись не требуется.



Также запись не нужна для вакцинации в городских поликлиниках в выходные дни, – напомнили в мэрии Орла.

Желающим привиться в любом случае потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





Артём Ежаков





Новости СМИ2