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6:49, 29 января 2022 года

В Орле сохранили пункт вакцинации в железнодорожной больнице

Как и прежде, получить прививку там можно в будни с 10:00 до 14:00. В выходные без записи на укол принимают все городские поликлиники.


В Орле временно свернута работа мобильных прививочных пунктов. Кабинет вакцинации в железнодорожной больнице сохранился. Прививку там можно получить с 10:00 до 14:00 в будние дни. Адрес: ул. 3-я Курская, д. 56, 2 этаж, каб. 29. Запись не требуется.

Также запись не нужна для вакцинации в городских поликлиниках в выходные дни, – напомнили в мэрии Орла.
Желающим привиться в любом случае потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС.


Артём Ежаков


 
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