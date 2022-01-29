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7:50, 29 января 2022 года В Иверском храме Орла появилась автоматизированная колокольня Заменять звонаря машиной здесь не собираются, но теперь его может подстраховать техника.





В орловском храме Иверской иконы Божией матери появилась собственная автоматизированная система колокольного звона местной разработки, – заявили в Орловской епархии. Заменять живого звонаря новинкой не станут, но техника при случае может подстраховать человека – в храме уже были случаи, когда по причине отпусков или болезней зазывать прихожан на службу было некому. В дальнейшем такой электронный звонарь может появиться и в Богоявленском соборе Орла.



фото сайта Орловской митрополии





Артём Ежаков





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