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8:54, 29 января 2022 года В Орловской области за год увеличились поголовья некоторых видов сельхозживотных Об этом свидетельствуют данные Орёлстата.





Сельхозпредприятия Орловской области в 2021 году нарастили поголовья коров, свиней, овец и коз, – следует из отчёта региональной службы статистики. Наибольший прирост достигнут в свиноводстве – за год стада выросли на 38,3% и в декабре насчитывали 819,6 тыс. животных. Следом идёт коровье поголовье – численность бурёнок поднялась на 6,8% до отметки в 34 тыс. Тем не менее, общая численность крупного рогатого скота снизилась на 17,8%. В сельхозпредприятиях региона сейчас 115,3 тыс. этих животных. Овечьи и козьи стада увеличились на 6,2% до показателя в 3,5 тыс.





Артём Ежаков





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