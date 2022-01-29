Главная » Новости



10:56, 29 января 2022 года В Орловской области опубликован график февральских социальных выплат Инфографика включает даты отчислений и их размер.





В Орловской области опубликован график выплат пособий в феврале. Часть выплат с фиксированной суммой будет направлена гражданам в период с 7 по 18 февраля, другая часть – с 10 по 25 февраля. Напомним, что с 1 января 2022 года ПФР взял выплату некоторых видов пособий на себя.



Инфографика с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





Новости СМИ2