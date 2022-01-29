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5:58, 29 января 2022 года

Орловские полицейские подвели прошлогодние итоги работы

Число обращений жителей региона в УМВД несколько увеличилось, однако есть и позитивные моменты.


В четверг состоялось заседание комитета областного совета по правопорядку, на котором заслушали отчет об итогах деятельности регионального УМВД за 2021 год. Было заявлено, что за истекший год в ОВД зарегистрировали 140,5 тыс. заявлений о преступлениях, что немногим больше 2020-го. При этом число зарегистрированных преступлений снизилось на 4,7% и составило 8,1 тыс. Снижение этого показателя произошло в 19 районах, и наиболее сильно – в Заводском районе г. Орла, а также в Кромском, Малоархангельском, Новодеревеньковском районах.

Раскрыто порядка 3,8 тыс. преступлений, остаток нераскрытых дел снизился на 8,8%. Найдены 33 человека, ранее пропавших без вести.

Также сохранилась позитивная тенденция по ДТП. Количество аварий с пострадавшими снизилось на 12,2%. Тяжесть последствий уменьшилась до 7,3%.


Артём Ежаков


 
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