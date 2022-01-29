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11:59, 29 января 2022 года Орловские чиновники остались на третьем месте по уровню зарплат в регионе Орёлстат опубликовал новый бюллетень о среднем и реальном уровне оплаты труда в регионе. Тройка лидеров в ноябре 2021-го по сравнению с октябрем не изменилась.





В Орловской области выросли размеры средней и реальной оплаты труда, – следует из последнего тематического отчёта Орёлстата. В ноябре средний номинальный уровень зарплаты на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях региона составил 35 148 рублей, незначительно увеличившись по сравнению с октябрем. Прирост к ноябрю 2020 года составил 13,8%. Уровень реальной зарплаты, рассчитанный с учётом индекса стоимости потребительских товаров, за отчетный период вырос на 4,3%.



Традиционно первое место по среднему оплате труда в регионе занимают финансисты и страховщики – 52 468 рублей (+ 5 564 рубля по сравнению с октябрем). Работники сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства с зарплатой в 44 216 рублей (- 3 225 рублей) остались вторым в рейтинге. На третьем месте снова расположились госуправленцы – 40 344 рубля (- 3 439 рублей).



Медики и соцработники в среднем в ноябре получали 30 593 рубля (+ 652 рубля), педагоги – 30 585 рублей (+ 714 рублей).





Артём Ежаков





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