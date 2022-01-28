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18:00, 28 января 2022 года Сегодня в Орле все станции скорой помощи работают в режиме нон-стоп Только за последние сутки было более 450 выездов.





В Орловской области коронавирусная волна даёт о себе знать. Сегодня зафиксирован новый антирекорд – 444 случая коронавирусной инфекции.



В Орле все станции скорой помощи работают в режиме нон-стоп. Заявки в диспетчерскую поступают непрерывно. Это связано ещё и с тем, что в поликлиники из-за огромного количества заболевших сложно дозвониться, и люди набирают 103.



Усложняют работу бригад скорой помощи и погодные условия. Снег увеличивает время прибытия на 10-15 минут, а заснеженные дворы и припаркованные близко к подъездам автомобили не позволяют машине «скорой» подъехать ближе.



Кроме того, несмотря на то, что все сотрудники «скорой» вакцинированы, из-за тяжёлой нагрузки и контакта с больными фельдшеры и водители уходят на больничный.



В центральной службе Орла сегодня в смене 32 бригады.



Вадим Костюков, главный врач станции скорой медицинской помощи г. Орла: «Я с огромной благодарностью отношусь к коллегам за их работу. Просто фраза, что люди выгорают, уже не применима. Уже два года мы работаем на повышенных оборотах».

За этот месяц одна из бригад совершила за сутки 27 выездов, такого не было с начала пандемии. При этом экстренная помощь, даже при такой нагрузке, отрабатывается по максимуму, то есть бригада приезжает, к примеру, на место ДТП в течение 20 минут.





Всеволод Трифонов





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