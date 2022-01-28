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18:20, 28 января 2022 года

В Орле начали вакцинировать подростков против коронавирусной инфекции

Вакцинация проводится только по желанию и письменному согласию родителей. Предварительное согласие дали родители трёх тысяч подростков. С первыми привившимися от COVID-19 пообщалась корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


В Орловскую область поступило 720 доз вакцин «Спутник – М». Все они распределены по лечебным учреждениям. Предварительное согласие на вакцинацию дали родители трёх тысяч подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

В детскую поликлинику № 2 поступило 70 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М».

Сегодня привили семь человек.

Надежда Кондратьева, главный врач детской поликлиники № 2 г. Орла: «Стартуем с сегодняшнего дня. Получили мы вакцину во вторник. Это определенный процесс, вакцинация делается только с добровольного согласия несовершеннолетнего и законного представителя - два согласия мы берем, и усугубляется это тем, что у нас очень много детей находится в контакте с ковидом».

Подростки, контактировавшие с заболевшими людьми, к вакцинации не допускаются. Перед прививкой педиатр проверяет каждого на состояние здоровья и наличие противопоказаний.

Елена Бушнева, врач-педиатр детской поликлиники № 2 г. Орла: «До прививок мы допускаем детей от 12 до 17 лет, здоровеньких, без признаков вирусных инфекций, без обострений хронических инфекций, с наличием согласия».

Вакцина Гам-КОВИД-Вак-М - двухкомпонентная. Вторая часть будет поставлена через 21 день. Режим хранения - такой же, как и у вакцины для взрослых.

Наталья Покатаева, медсестра прививочного кабинета детской поликлиники № 2 г. Орла: «Вакцину против ковида мы храним в морозильных камерах при температуре не выше минус 18 градусов. Доставляется вакцина в специальных термоконтейнерах с термоиндикаторами при наличии замороженных хладоэлементов».

В детской поликлинике № 3 вакцинация подростков идет уже второй день. Вчера было вакцинировано шесть человек, сегодня - 14. Пока это в основном студенты средних профессиональных образовательных учреждений.

Елена Пронина, заведующая дошкольно-школьным отделением детской поликлиники № 3 г. Орла: «На нашу поликлинику было выделено 60 доз, планируется остальные дозы на следующей неделе использовать».

Пока, как отмечают медики, все привитые подростки переносят вакцину нормально.


Елена Литинская


 
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