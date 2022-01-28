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18:25, 28 января 2022 года На Орловщину идёт потепление Погода станет некомфортной: слякоть, гололедица, метель.





В выходные дни в Орловской области синоптики прогнозируют потепление, а вместе с ним и ухудшение погодных условий. Связано это с тем, что наш регион находится сейчас во власти теплой части Балтийского циклона.



Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Возможна слякоть, образование гололедицы, возможно в некоторых местах по территории Орловской области будет наблюдаться метель».





Юлия Опанасюк





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