На Орловщину идёт потепление

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18:25, 28 января 2022 года
На Орловщину идёт потеплениеПогода станет некомфортной: слякоть, гололедица, метель.
В выходные дни в Орловской области синоптики прогнозируют потепление, а вместе с ним и ухудшение погодных условий. Связано это с тем, что наш регион находится сейчас во власти теплой части Балтийского циклона.
Валерий Селихов, начальник Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: «Возможна слякоть, образование гололедицы, возможно в некоторых местах по территории Орловской области будет наблюдаться метель».
Юлия Опанасюк