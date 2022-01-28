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18:47, 28 января 2022 года

Леонид Музалевский переизбран на должность секретаря реготделения партии «Единая Россия»

Также избран новый состав регионального политсовета и его президиум.


Сегодня в Орле состоялась отчётно-выборная конференция Орловского регионального отделения партии «Единая Россия». Единогласным решением Леонид Музалевский был переизбран на должность секретаря реготделения.
Процедура прошла путем тайного голосования.

Леонид Музалевский поблагодарил однопартийцев за доверие и обозначил главные задачи партии на ближайшие годы. Среди основных - повышение эффективности партийных проектов.

Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Будем дальше ремонтировать дома культуры, спортивные залы, строить физкультурно-оздоровительные объекты. Продолжится ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов, скверов и парков. Будем и дальше реализовывать наши партийные проекты».

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ (фракция «Единая Россия»): «Продолжаем контролировать выполнение национальных проектов, выполнять партийные проекты. Мы на федеральный уровень выносим те наказы и проблемы избирателей, которые ложатся в основу российских законов».

Делегаты также выбрали обновлённый состав регионального политического совета, его президиум и контрольную комиссию.


Юлия Сабельникова


 
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