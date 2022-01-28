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18:51, 28 января 2022 года Депутаты Орловского облсовета проведут очередное заседание в формате видеоконференции Заседание регионального парламента назначено на 4 февраля.





Очередное заседание депутатов Орловского областного совета, назначенное на 4 февраля, из-за неблагоприятной эпидобстановки пройдёт в режиме видеоконференцсвязи. Депутатам предстоит рассмотреть 11 вопросов, в числе которых программа наказов избирателей и качество капремонта.





Орловское Информбюро





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