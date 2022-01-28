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21:20, 28 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле станции скорой помощи работают на пределе возможностей – фиксируется больше 450 вызовов в сутки.



- В регионе начали прививать от коронавируса подростков.



- Авто – своими руками. Корреспондент ГТРК «Орёл» узнала, как делают багги.



- Дискуссия - по видеосвязи. Народные избранники вслед за школами ушли на дистант.



- Синоптики обещают ухудшение погоды в выходные дни.



- Современные технологии пришли в храмы Орла. Как заставить колокол звонить без звонаря?



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