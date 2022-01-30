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9:13, 30 января 2022 года Был бы только снег и ветер! Орловцы осваивают сноукайтинг. Корреспондент ГТРК «Орел» Анастасия Дорохова познакомилась с новым для нашего региона видом спорта.





Для сноукайтинга ветер – главное. Для обучения новичков он должен быть стабильным и умеренным. Профи могут кататься и при более сильном ветре. Мы долго согласовывали день съемок. И надеялись на хорошую погоду. Ветер - был. А за пару часов пребывания со спортсменами он ещё и усилился. В такую погоду первый раз на кайт лучше не становиться. Даже опытным спортсменам справиться с ветром с первого раза не удавалось. Вообще же, прежде чем вставать на доску, необходимо изучить все элементы спортинвентаря.



Артур Будянский, спортсмен-экстремал: «Кайтборд, в принципе, как и сноуборд, но имеет другую плоскость талии и более плоский. Другая форма доски, она более выносливая для льда. Обычные сноуборды мы убиваем за сезон, кайтборд долго ходит. Ещё нужен кайт, или парашют. Он нужен для силы тяги, чтобы тянул по любой поверхности. Можно кататься по снегу, некоторые по песку умудряются. Нужна ещё планка со стропами и трапеция, к которой все это цепляется и планкой управляется».

Сноукатинг во многом схож с парусным спортом. Это один из тех «умных» видов спорта, когда работаешь не только мускулами, но и головой. Чтобы обойтись без серьёзных аварий, новичку стоит найти инструктора. В Орле из действующих кайтеров самый опытный - Артур Будянский. Он и учит новое поколение спортсменов. Наставник философски смотрит на любимый вид спорта.



Артур Будянский, спортсмен-экстремал: «Он привлекателен свободой. Это как отстраниться от всего, ты как будто медитируешь. Это как познать свое внутреннее неопознанное. Тело само тебе подскажет, что делать».

Сложные погодные условия оказались небольшой помехой спортсменам. Всего за час катания нагрузка у них словно от хорошей тренировки в спортзале.





Анастасия Дорохова





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