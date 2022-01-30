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6:55, 30 января 2022 года 1 февраля Тургеневский дуб начнет борьбу за звание европейского дерева года Погибшее во время урагана «Бенедикт» дерево представит не только Орловскую область, но и всю Россию.





1 февраля на сайте www.treeoftheyear.org начнется голосование за звание европейского дерева 2022 года. От России и Орловской области представлен Тургеневский дуб, погибший в прошлом году. Решение о допуске легендарного дерева приняли организаторы конкурса.



Победа в соревновании станет очередной данью памяти для Тургеневского дуба. Титул российского дерева года для своего знаменитого земляка жители Орловской области добыли в тяжелейшей борьбе с брянским Ясенем-великаном.





Артём Ежаков





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