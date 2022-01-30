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7:56, 30 января 2022 года В 2021 году свыше двух тысяч человек проигнорировали штрафы от орловских ОВД Все нарушители привлечены к ответственности.





В 2021 году орловские органы внутренних дел выписали штрафы на сумму 1,1 млн рублей, из которых оплачено порядка 7 млн. За игнорирование постановлений административным наказаниям подвергнуто почти 2,2 тыс. человек.



Для розыска граждан, вовремя не оплативших штраф, проводятся рейды. Только в декабре провели 196 таких мероприятий. Добровольно и принудительно погашено 615 штрафов, – заявили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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