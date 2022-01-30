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8:57, 30 января 2022 года 2 февраля исполнится 80 лет со дня трагедии в Урицком районе Событиям, случившимся в годы Великой Отечественной войны, посвящён документальный фильм Игоря Свеженцева «Колпачки. Убитая деревня».





В феврале 1942 года карательный отряд фашистов стер с лица земли деревню, расположенную в 15 километрах от Нарышкино. Колпачки повторили судьбу белорусской Хатыни. Гитлеровцы уничтожили все дома и расправились с местным населением. Деревня исчезла с лица земли.



Память о трагедии увековечили впервые в 1990 году, когда на собранные орловцами средства был сооружен мемориальный комплекс «Убитая деревня».



Год назад ГТРК «Орёл» организовала съёмки фильма о трагедии в Колпачках. События 80-летней давности были реконструированы. Фильм Игоря Свеженцева расскажет о том, как две молодые жительницы деревни были казнены за связь с партизанами, как погибли в тяжёлом бою с немцами и мужчины.



Воссоздать события помогли реконструкторы из Орла и Мценска. А роли жителей деревни исполнили студенты Орловского института культуры. Узнать подробнее об этой трагедии теперь сможете и вы. Документальный фильм «Колпачки. Убитая деревня» смотрите на телеканале Россия-24 1 февраля в 21:10 и 2 февраля в 17:40. На канале «Россия» фильм выйдет в эфир 3 февраля в 9:34.





Орловское Информбюро





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