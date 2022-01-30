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10:59, 30 января 2022 года Орловцы стали реже обращаться в ломбарды Число заключённых договоров за девять месяцев прошлого года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





В январе-декабре 2021 года жители Орловской области заключили свыше четырёх тысяч договоров с региональными ломбардами, что на 15% меньше аналогичного показателя прошлого года. Средняя сумма займа составила около 6,5 тысяч рублей. Общая сумма, которую взяли под залог имущества, уменьшилась на 4,5% – до 27 миллионов рублей.



Всего в области легально работают четыре ломбарда.





Артём Ежаков





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