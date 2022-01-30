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9:50, 30 января 2022 года Орловский суд оштрафовал двух курян за нечестную рыбалку Мужчины заплатят по 150 тысяч рублей за ловлю в неположенном месте, а также использование электроудочек и сетей.





Малоархангельский районный суд оштрафовал двух жителей Курской области на 150 тысяч рублей каждого за ловлю рыбы в неположенном месте, а также использование электроудочек и сетей. Мужчины решили заняться нечестной рыбалкой в пруду «Велоровский». Они полностью признали вину и раскаялись.





Артём Ежаков





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