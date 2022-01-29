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13:30, 29 января 2022 года

Горсовет Орла не стал продлевать действие льготных проездных

Такое решение было принято на вчерашней депутатской сессии.


Городской совет Орла принял решение не продлевать действие льготных проездных для пенсионеров, школьников и студентов, – заявили в мэрии Орла. Такое решение было принято на вчерашней депутатской сессии.

Предлагалось, что с 1 февраля стоимость льготного проездного составит 500 рублей за 50 поездок. Это экономило было половину стоимости проезда для указанной категории граждан. Потери перевозчиков бы компенсировал бюджет – на это были заложены деньги.


Артём Ежаков


 
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