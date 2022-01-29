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14:30, 29 января 2022 года Белгородский подрядчик орловских мостов рискует стать банкротом Заявление о признании финансовой несостоятельности фирмы «Ремспецмост» зарегистрировано на ее малой родине.





Скандальная белгородская фирма «Ремспецмост», побывавшая подрядчиком на мосту Дружбы и Красном мосту в Орле, а также на переправе через реку Сосну в Ливенском районе, рискует стать банкротом. Заявление о признании финансовой несостоятельности фирмы зарегистрировано в Арбитражном суде Белгородской области. Истцом выступает местная компания «Металлпром».



В это же время в орловский арбитраж обратилось МУП «ТТП» с требованием взыскать с ООО «Ремспецмост» 1,7 млн рублей, но теперь взыскание любых сумм с компании значительно осложнится.





Артём Ежаков





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