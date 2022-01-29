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Главная » Новости

15:30, 29 января 2022 года

Первый заммэра Орла Олег Минкин отправлен под двухмесячный домашний арест

Напомним, что чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова.


Советский районный суд избрал меру пресечения в отношении первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова. Чиновник отправлен под двухмесячный домашний арест.

Напомним, что в данный момент продолжается расследование хищения 15 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию площади Маршала Жукова. Подозреваемые, контролирующие подрядную фирму «Техспецкомплект», подготовили смету с необоснованно завышенными ценами на материалы. С положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» документ передали заказчику. В декабре, когда была сдана обновлённая площадь, фирма получила деньги. Работы обошлись в 71 миллион рублей, из которых 15 миллионов – переплата.


Артём Ежаков


 
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