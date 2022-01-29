Первый заммэра Орла Олег Минкин отправлен под двухмесячный домашний арест

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15:30, 29 января 2022 года
Первый заммэра Орла Олег Минкин отправлен под двухмесячный домашний арестНапомним, что чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова.
Советский районный суд избрал меру пресечения в отношении первого заместителя мэра города Орла Олега Минкина, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова. Чиновник отправлен под двухмесячный домашний арест.
Напомним, что в данный момент продолжается расследование хищения 15 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию площади Маршала Жукова. Подозреваемые, контролирующие подрядную фирму «Техспецкомплект», подготовили смету с необоснованно завышенными ценами на материалы. С положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» документ передали заказчику. В декабре, когда была сдана обновлённая площадь, фирма получила деньги. Работы обошлись в 71 миллион рублей, из которых 15 миллионов – переплата.
Артём Ежаков