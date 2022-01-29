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16:30, 29 января 2022 года 464 орловца накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализирован 141 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 76 685). Госпитализирован 141 пациент.



Накануне выписано 84 орловца (всего – 68 432), умерло 5 человек – 1 616 всего.





Артём Ежаков





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