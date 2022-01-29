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17:30, 29 января 2022 года На поддержку орловских поликлиник выделено многомиллионное финансирование Распоряжение о распределении денег между субъектами РФ подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.





Распоряжением главы Кабмина РФ Михаила Мишустина Орловская область получит 31,2 миллиона рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования, – сообщили в региональном правительстве.



Многомиллионное финансирование выделено в связи с разгулом штамма COVID-19 «Омикрон». Средства позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.





Артём Ежаков





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