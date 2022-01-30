Главная » Новости



11:55, 30 января 2022 года В Орловской области – 536 новых случаев заболевания COVID-19 Госпитализировано 57 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 30 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Госпитализация потребовалась 57 орловцам. После выздоровления выписано 132 человека.



За последние сутки скончалось два человека.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено 77 221 случай заболевания в результате инфицирования коронавирусом, скончалось от последствий болезни 1 618 человек.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2