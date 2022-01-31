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6:00, 31 января 2022 года Сегодня в Северном районе Орла отключат воду Отключение связано с ремонтом водопроводной сети.





Как сообщает администрация города Орла, сегодня, 31 января, с 9:00 до 17:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами на водопроводной сети будет временно прекращено водоснабжение абонентов по ул. Раздольной, 19, 21, 23, 25, а также по ул. Кузнецова, 10.





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