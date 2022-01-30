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12:08, 30 января 2022 года Внимание! В Орле на подъездах жилых домов появилась ложная информация! Накануне в Орле появились объявления о якобы назначенных на 31 января учебных эвакуациях жилых домов.





В Орле появились объявления о якобы назначенных на 31 января учебных эвакуациях жилых домов. МЧС предупреждает: информация о каких-либо тренировках или учениях МЧС России по эвакуации, изложенная в этих объявлениях, является ложной и не соответствует действительности.



Главное управление МЧС России по Орловской области настоятельно рекомендует использовать только официальную информацию и призывает жителей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Предпосылок для волнений и беспокойства нет.



Официальная информация размещается на сайте ГУ МЧС России по Орловской области, в аккаунтах соцсетей Главного управления, привязанных к сайту.



Телефоны экстренных служб: 01, 101 и 112





Орловское Информбюро





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