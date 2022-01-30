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12:17, 30 января 2022 года

Забывчивый гражданин едва не лишился телефона

Пропажу вовремя отыскала ливенская полиция.


В Ливнах в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже принадлежащего ему сотового телефона стоимостью более 10 тысяч рублей. Гражданин пояснил, что рюкзак с находившимся там гаджетом он оставил в районе автовокзала. Спустя время он обнаружил пропажу своего имущества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Полицейские установили подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался местный 45-летний житель. Мужчина пояснил, что увидел оставленный без присмотра рюкзак. Он открыл его и забрал находившийся там телефон.

Полицейские изъяли похищенный гаджет. Гражданин возместил потерпевшему причиненный ущерб.

В настоящее время ведется следствие. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро


 
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