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9:36, 31 января 2022 года

На ремонт 8 крупных орловских автодорог направят свыше 900 миллионов рублей

Финансирование будет выделено в этом году.


В 2022 году на ремонт 8 крупных автодорог в Орловской области выделят 914,5 миллиона рублей, – заявили в региональном правительстве. Печень подлежащих обновлению трасс и улично-дорожных сетей (УДС):

• Болхов – «Орел – Витебск» в Хотынецком районе;
• М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово в Орловском и Мценском районах;
• Ливны – Евланово – Долгое в Ливенском районе;
• УДС в селе Большая Куликовка Орловского района;
• УДС в селе Становой Колодезь Орловского района;
• Карачевское шоссе от ул. Мостовая до границы г. Орла;
• ул. Максима Горького в г. Орле;
• мост через реку Сосна на автодороге Вахново – Важжова в Ливенском районе.


Артём Ежаков


 
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