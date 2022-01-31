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9:36, 31 января 2022 года На ремонт 8 крупных орловских автодорог направят свыше 900 миллионов рублей Финансирование будет выделено в этом году.





В 2022 году на ремонт 8 крупных автодорог в Орловской области выделят 914,5 миллиона рублей, – заявили в региональном правительстве. Печень подлежащих обновлению трасс и улично-дорожных сетей (УДС):



• Болхов – «Орел – Витебск» в Хотынецком районе;

• М-2 «Крым» – Клейменово – Башкатово в Орловском и Мценском районах;

• Ливны – Евланово – Долгое в Ливенском районе;

• УДС в селе Большая Куликовка Орловского района;

• УДС в селе Становой Колодезь Орловского района;

• Карачевское шоссе от ул. Мостовая до границы г. Орла;

• ул. Максима Горького в г. Орле;

• мост через реку Сосна на автодороге Вахново – Важжова в Ливенском районе.





Артём Ежаков





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