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10:05, 31 января 2022 года Андрей Клычков призвал орловцев воздержаться от посещения общественных мест Глава региона заявил о семикратно выросшей нагрузке на медиков и попросил ответственно отнестись к соблюдению противоэпидемических требований.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков на фоне стремительного роста числа заболевших COVID-19 вновь попросил граждан воздержаться от посещения общественных мест. В качестве примера глава региона привел орловский клуб с сотней посетителей. «Не хотелось бы прибегать к жестким ограничениям и снова вводить локдаун, чтобы жители поняли всю серьёзность санитарной обстановки», – заявил Клычков.



Губернатор подчеркнул, что нагрузка на медиков выросла в семь раз, поэтому снова призвал граждан самостоятельно приходить на прием в поликлинику при легком течении ОРВИ.





Артём Ежаков





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